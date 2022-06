O surto de varíola-dos-macacos já atinge todo o território do continente. Os primeiros casos foram notificados a 18 de maio na região de Lisboa e Vale do Tejo, depois expandiu-se para o Norte e Algarve e região Centro, Nesta semana atingiu o Alentejo. Mês e meio após o início do surto, a Direção-Geral da Saúde confirma um total de 348 casos. O registo no primeiro mês foi de 100 casos.









Todos os doentes são homens com idades entre os 19 e os 61 anos, sendo que a média de idades é de 40 anos. Informa a DGS que “uma pessoa que esteja doente deixa de estar infeciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas”.

Portugal vai receber esta semana 2700 vacinas disponibilizadas pela União Europeia. As doses serão administradas a pessoas que mantiveram contacto direto com doentes infetados.





Identificado em 47 países, e com 3040 casos confirmados, o vírus ‘monkeypox’ representa uma ameaça, avançou este domingo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus. Este responsável considera “preocupante” a escala que a doença está a atingir e a rapidez com que se propaga. Contudo, a doença ainda não atingiu uma dimensão para ser declarada emergência de saúde pública.