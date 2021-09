A chuva intensa que caiu esta quinta-feira de manhã no Sul do País provocou inundações em diversas ruas e garagens no concelho de Vila Real de Santo António, no Algarve, e numa escola da cidade de Beja, no Alentejo, obrigando ao cancelamento das aulas de mais de 1100 alunos.Segundo o CM apurou, na zona do Sotavento algarvio foram registadas 41 ocorrências, depois de a água ter inundado oito ruas e entrado em dez garagens, sendo que quatro delas ficam localizadas em Monte Gordo.