Portugal coloca 13 instituições do ensino superior entre as duas mil melhores do mundo, de acordo com o Center for World University Rankings.A mais bem colocada é a Universidade de Lisboa, no 202.º lugar, seguindo-se a do Porto (309), Coimbra (420), Nova de Lisboa (519), Aveiro (583), Minho (595), Algarve (1280), Beira Interior (1434) , T. Montes/A. Douro (1539), Évora (1563), ISCTE (1631), Católica (1691) e Instituto Politécnico do Porto (1791).Os Estados Unidos têm as três melhores instituições no Mundo: Harvard (1), Massachusetts Institute of Technology (2) e Stanford (3). E colocam oito ente as dez melhores. Há 332 norte-americanas na lista, 314 da China, 114 do Japão, 93 do Reino Unido e 76 de França.