Foram colocados 1466 estudantes na 3ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior público, tendo ficado 2006 vagas por preencher que serão agora canalizadas para concursos especiais. Nesta terceira fase tinham-se candidatado 5317 alunos.





Nas três fases do concurso nacional de 2020 foram admitidos 52 963 estudantes, refere o Ministério da Ciência e Ensino Superior, sublinhando que este valor confirma a estimativa de que, considerando os concursos especiais e outros, 95 mil alunos vão ingressar no superior no ano letivo 2020/2021.