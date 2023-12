O serviço de urgência do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, que serve uma população de cerca de 150 mil pessoas, vai restringir o atendimento a utentes com pouca gravidade clínica que recorram à unidade sem referenciação de um profissional de saúde habilitado.









A medida, que entra em vigor no início de 2024, não irá barrar a entrada nem a triagem dos doentes no serviço de urgência, mas reencaminhará os casos menos graves para as unidades locais de Cuidados de Saúde Primários. A iniciativa faz parte do projeto-piloto ‘Ligue antes, salve vidas’, implementado pela direção executiva do SNS.