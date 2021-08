150 trabalhadores da CGD exigem em Lisboa valorização salarial

Cerca de 150 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) manifestaram-se esta segunda-feira, em Lisboa, reivindicando a negociação da tabela salarial e a atualização das cláusulas pecuniárias.

Pelas 12h00, os trabalhadores concentraram-se em frente à sede da instituição financeira, num dia em que estão também em greve, munidos com bandeiras dos sindicatos e cartazes, onde se liam reivindicações como: "Contra a violação do acordo da empresa", "Contra o assédio" ou "Por um diálogo efetivo, não de surdos".

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB), Paulo Gonçalves Marcos, defendeu que "a empresa não pode ter uma equipa de gestão que diz ser de mera continuidade de funções, servindo isso para não negociar com os sindicatos as tabelas pecuniárias, ao mesmo tempo que anuncia planos estratégicos para 2021-2024".

O sindicalista contestou também a intenção da CGD distribuir, em dividendos, até 2023, 2.000 milhões de euros, sem valorizar os profissionais do banco.

"Estamos fartos disto. Estamos contra processos musculados, onde se diz que não há alternativa", vincou.

No primeiro semestre, a CGD totalizou 294 milhões de euros de lucro, mais 18% do que no mesmo período do ano anterior.