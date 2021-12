1,9 milhões de cidadãos já receberam terceira dose da vacina Covid em Portugal

Portugal atingiu este sábado 1,9 milhões de pessoas vacinadas com a terceira dose contra a covid-19, depois de mais 61 188 pessoas terem recebido as inoculações de reforço, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde.

A terceira dose da vacina contra a covid-19, considerada a 'dose de reforço' para aumentar a imunidade contra a doença, passou a abranger 1.917.881 cidadãos, mais 61.188 do que na sexta-feira, referiu a DGS no relatório diário da vacinação.

Com a vacinação completa (primeira e segunda doses) estão 8.618.088 pessoas, mais 3.854 do que na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas foram realizadas 85.213 inoculações de vacinas contra a covid-19, respeitantes à vacinação primária e de reforço.

Em relação à dose de reforço da vacina contra a covid-19, a maioria dos vacinados está na faixa etária entre os 70 e os 79 anos (668.582), seguindo-se os que têm 80 ou mais anos (547.374) e a faixa etária entre os 65 e os 69 anos (337.941).

O relatório informa ainda que 2.196.757 pessoas estão vacinadas contra a gripe sazonal, mais 20.171 do que na sexta-feira.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.645 pessoas e foram contabilizados 1.190.409 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.