Dezanove refugiados de hostel em Lisboa com casos de coronavírus estão em fuga

Dezanove refugiados, de várias nacionalidades, estão em fuga às autoridades após se terem ausentado sem justificação do hostel Aykibom, na rua Morais Soares, em Lisboa, onde no domingo de manhã foram detetados 138 casos de Covid-19. A lista inicial tinha 189 nomes. Os foragidos, por terem estado em contacto com infetados, deveriam estar em confinamento.

