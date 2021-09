A Queima das Fitas de Coimbra vai decorrer de 22 a 29 de outubro. Depois de, na terça-feira, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas ter feito o anúncio informal nas redes sociais, as datas foram agora integradas no calendário da Universidade de Coimbra, havendo, como manda a tradição, suspensão das aulas durante o evento.





Apesar de ainda estarem por definir elementos como as regras de segurança durante o evento ou a lotação permitida, para este ano, ainda marcado pela pandemia, a organização do evento – que não decorre desde 2019, devido à Covid-19 – espera uma lotação de pelo menos dez a vinte mil pessoas no recinto da praça da Canção. Mas uma coisa é já certa: no recinto, será obrigatória a apresentação de certificado digital ou teste negativo à Covid-19.