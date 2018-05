Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esperança de vida aumenta para 80,78

Dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Por Lusa | 12:12

A esperança de vida média em Portugal entre 2015 e 2017 foi de 80,78 anos, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), que regista um aumento face aos dois anos anteriores, sobretudo para os homens.



Segundo os dados das tábuas de mortalidade divulgadas esta terça-feira, os homens tiveram 77,74 anos de esperança de vida à nascença, mais 1,6 meses, e as mulheres 83,78 anos, mais um mês em relação ao biénio anterior.



Em dez anos, a esperança média de vida aumentou 2,28 anos para a população em geral, 2,56 anos para os homens e 1,78 anos para as mulheres.



No caso dos homens, diminuiu a mortalidade abaixo dos 60 anos, enquanto nas mulheres se reduziu aos 60 anos ou mais.



A diferença entre sexos na esperança de vida média diminuiu de 6,45 anos há dez anos para 5,67 anos no período entre 2015 e 2017.



Para as idades acima dos 65 anos, a esperança de vida da população situou-se nos 19,45 anos.



Novamente, nas mulheres este indicador é superior: 20,81 anos contra 17,55 no caso dos homens.