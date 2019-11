Companhia aérea SATA reforça operação no Natal e passagem de ano

A Azores Airlines e a SATA Air Açores vão reforçar a sua operação no Natal e na passagem de ano "com a realização de frequências adicionais e com o aumento de capacidade", informou a empresa esta segunda-feira.A transportadora aérea açoriana vai reforçar a sua operação doméstica realizada pela SATA Azores Airlines, entre 20 de dezembro de 2019 e 05 de janeiro de 2020, com "17 voos extraordinários e troca de equipamento em cerca de uma dezena de voos, representando um acréscimo de, pelo menos, 3.825 lugares", informa o comunicado enviado pela empresa esta segunda-feira.Serão realizados oito voos extraordinários nas ligações entre Lisboa e as ilhas do Pico e do Faial, disponibilizando mais 1.320 lugares para estas rotas, destaca a companhia.Na operação regional, a SATA Air Açores irá disponibilizar "mais 18 ligações inter-ilhas e aumentos de capacidade por troca de equipamento em outras 12 ligações", com um aumento de 1.572 lugares para o período em questão.Também serão reforçadas as ligações entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, com a realização de "voos adicionais, em 29 de dezembro, 01 e 02 de janeiro, além de aumentos de capacidade, por troca de equipamento, em 21, 28 e 30 de dezembro e 03 e 04 de janeiro"."No total serão disponibilizados mais 1.402 lugares entre o Funchal e Ponta Delgada", lê-se na mesma nota.A companhia aérea açoriana irá, também, "reajustar a sua programação, por forma a melhor adequar a hora de chegada ao destino", nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.