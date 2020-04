Ninguém acertou na chave vencedora do Euromilhões. Segundo prémio de 436 mil euros saiu em Portugal

Ninguém acertou na chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira. Em jogo estava um prémio no valor de 37 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.Em Portugal saiu um segundo prémio de cerca de 436 mil euros. O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 45 milhões de euros.Os números:As estrelas:esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.O código vencedor do concurso 14/2020 do M1lhão é o, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu no distrito de Lisboa.