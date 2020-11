87 mortos e 4868 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista este sábado mais 87 óbitos e 4868 novos casos.Com a atualização do boletim epidemiológico da DGS, o País contabiliza, até ao momento, 4 363 vítimas mortais e 290 706 casos confirmados.Há atualmente 3155 doentes internados, menos 53 do que esta quinta-feira. 529 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos (valor mais alto de sempre), mais 3 que os registados ontem.A Região Norte concentra 2496 dos novos casos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1562 infetados; a Região Centro, com mais 775; o Alentejo, com mais 127 e o Algarve com mais 94 casos confirmados.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 24 e 39 casos da doença, respetivamente.O Norte registou 42 dos óbitos totais verificados esta sexta-feira; a Região LVT contabiliza mais 29 vítimas mortais, o Centro mais onze, o Algarve mais uma e o Alentejo mais quatro mortes.