Um paciente foi operado ao olho errado na Sanfil - Casa de Saúde de Santa Filomena, em Coimbra, a oito de maio do ano passado. A intervenção decorreu ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia: o vale-cirurgia foi emitido por incapacidade de resposta por parte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).









Ver comentários