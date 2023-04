As provas de aferição que começam a 2 de maio vão ser pela primeira vez realizadas obrigatoriamente em computador.



A decisão do Ministério da Educação (ME) está a ser contestada em relação aos alunos do 2.º ano, que têm 7 a 8 anos e não estarão preparados.



"A realização das provas obriga a dominar os meios digitais na íntegra e eles não conseguem porque são muito pequenos.









