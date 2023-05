Milhares de pessoas esperadas no Santuário de Fátima para encerramento da peregrinação

Milhares de pessoas são este sábado esperadas no Santuário de Fátima, no encerramento da peregrinação internacional aniversária de maio, marcada pelo "regresso em força dos peregrinos a pé" e com a presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude.

Na sexta-feira, na habitual conferência de imprensa que antecede a peregrinação, o reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, afirmou que há um ano nesta peregrinação já não houve "restrições significativas por causa da pandemia, mas ainda com alguns cuidados, mas o regresso dos peregrinos a pé não foi assim tão significativo, como se esperava".

Porém, "este ano, é diferente", reconheceu o reitor.

Esta peregrinação integra, também, os dois símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Os símbolos da JMJ encontram-se na diocese de Leiria-Fátima desde 30 de abril, quando terminaram a sua passagem pela diocese de Coimbra.

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, destacou o facto de os símbolos da JMJ estarem presentes nas celebrações, lembrando "a urgência de atender a um mundo que está em transformação rápida e radical e que precisa de um testemunho de fé e de uma visão nova da humanidade".

A peregrinação é presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, com a sua visita a anteceder, em poucas semanas, a deslocação do Papa Francisco, que vai estar na JMJ, em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, estando prevista, igualmente, a presença no Santuário de Fátima.

Na mesma conferência de imprensa, o cardeal afirmou ter "muitas intenções" a apresentar à Virgem de Fátima, pessoais, da Igreja e de toda a humanidade, sobretudo "a intenção da paz no mundo".

Outra intenção de Pietro Parolin prende-se com os jovens, na ligação com a JMJ, "encontro sobre o qual há uma grande expectativa", atendendo à transmissão da fé às novas gerações", e notando que estes "são transportadores de alegria e paz e, por isso, são, também, uma parte da solução para o mundo".

Este sábado, a peregrinação termina com a procissão eucarística no recinto de oração às 07h00, seguida do terço às 09h00 e a missa internacional uma hora depois.