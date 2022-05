António Pinto, de 61 anos, cumpre a sua 49ª peregrinação a pé a Fátima, carregando nas mãos um andor florido e com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Mesmo durante a pandemia cumpriu a promessa de se encontrar a 12 e 13 de maio com Nossa Senhora de Fátima no Santuário, para lhe agradecer “pelo milagre de ter filhos”.









