21 utentes da Fundação Nuno Silveira, em Gondomar, infetados com coronavírus

A Fundação Nuno Silveira, em Gondomar, tem 21 casos positivos de infeção por coronavírus. Também duas funcionárias, que se encontram em isolamento em casa, estão infetadas com Covid-19.sabe que dois utentes estão internados no Hospital de Santo António, no Porto.No passado domingo esteve no local um Delegado de Saúde que realizou testes aos funcionários que se encontravam a trabalhar. A autarquia já contactou a instituição para que os restantes funcionários também vão a um centro de rastreio realizar o teste.Nesta instituição estão inscritos 24 utentes, todos portadores de deficiência que precisam de cuidados permanentes.