O aumento de casos de varíola dos macacos no Mundo levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a convocar uma reunião de emergência. Em Portugal, que está no topo dos países com mais diagnósticos (na segunda posição), há o registo de 23 infetados na Grande Lisboa. A doença, endémica em África, está já presente em mais de dez países fora daquele continente.









Ver comentários