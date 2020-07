250 infetados e 9 mortos em quatro focos de Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A manhã desta sexta-feira vai ser movimentada em Reguengos de Monsaraz, com a transferência de 60 idosos infetados com Covid-19 do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva para um pavilhão no parque de feiras da cidade alentejana. O surto de Covid-19 no concelho continua a alastrar e já conta com 138 casos e 8 mortos – esta quinta-feira morreram mais duas utentes, de 92 e 94 anos. Já a funcionária que morreu,...