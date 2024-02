No ano passado deram entrada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) 325 novas intenções de doação do corpo à ciência, mais 57 do que em 2022. De acordo com a FMUP, o número de pessoas que mostram intenção de doar o corpo à ciência tem vindo a aumentar nos últimos quatro anos, mas ainda está longe dos registos pré-pandemia, reconhece Dulce Madeira, coordenadora da Unidade de Anatomia. Esta quarta-feira realiza-se uma cerimónia de homenagem a todos os que doaram o seu corpo para fins de ensino e investigação científica.