33 animais feridos com lixo no mar em Olhão

Este ano já foram tratados no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, 33 animais que ficaram presos em redes, fios ou anzóis. Na sua maioria trata-se de aves marinhas (16), como cegonhas ou gansos patolas. Há ainda uma gaivota-de-audouin, com estatuto de ‘vulnerável’, e uma águia-pesqueira, uma espécie ‘criticamente em perigo’.Segundo explicou aoVera Marques, do RIAS, "as principais lesões nos animais resultam de material de pesca desportiva, redes de proteção de piscicultura e também redes ilegais". No caso da gaivota-de-audouin, "tinha um fio preso na asa e na pata direita". Para o RIAS, "a poluição dos oceanos é um problema constante" e dá origem a estas situações. Numa década, o RIAS acolheu já mais de 300 animais com redes, fios ou anzóis emaranhados no corpo, que lhes causaram lesões.