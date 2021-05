Estudo comprova que tubarões usam campo magnético da Terra para navegarem

publicado na revista

Os cientistas descobriram, através de um estudoCurrent Biology, que os tubarões têm um sentido de orientação bastante apurado.Tal como outros seres vivos, como as aves, por exemplo, os tubarões também são animais que fazem longos percursos de migração sazonal, fazendo os cientistas questionarem a capacidade da espécie.Um biólogo dedicado à vida dos tubarões que faz parte da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA, Bryan Keller, decidiu levar 20 jovens tubarões-de-pala para um laboratório na Universidade Estadual da Flórida.O artigo divulgado na revista, e referido pelo site do "National Geographic", revela que os animais "detetam e respondem aos campos magnéticos".Perceber como os tubarões nadam pelos oceanos pode ajudar a compreender as áreas mais habitadas e as que são fortemente afetadas pela poluição e pesca perdatória. As populações de 18 espécies de tubarões e raias oceânicas tiveram um declínio de 70% desde 1970.