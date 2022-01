O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, triplicou desde o Natal o número de internados por Covid-19, atingindo os 115, mas metade chegou por outros motivos e só no acesso à unidade hospitalar se percebeu que eram casos positivos de SARS-CoV-2.









Segundo fonte hospitalar, cerca de metade destes 115 doentes entrou no hospital por outros motivos, designadamente por descompensações de outras doenças ou para efetuarem cirurgias.

“Os doentes são todos testados antes do internamento e, quando testam positivo, nos casos em que a cirurgia não pode ser feita uma ou duas semanas depois, os doentes ficam, são operados e no pós-operatório recuperam em enfermarias”, explicou a mesma fonte, sublinhando que, quando a cirurgia pode ser feita num curto espaço de tempo, os doentes vão para casa e depois voltam a ser chamados para o bloco operatório.





A mesma tendência pode ser observada no Porto. No Hospital São João, em cada dez doentes internados positivos para a SARS-CoV-2, só três foram internados por causa da Covid-19; enquanto no Santo António este número representa cerca de metade dos internamentos.





O Hospital de São João tem neste momento 114 doentes internados com Covid-19 e o Hospital Santo António tem 84.





Segundo José Artur Paiva, diretor clínico do Centro Hospitalar de São João, os casos mais graves ocorrem sobretudo entre os não vacinados e entre doentes que, apesar de vacinados, têm doenças que lhes diminuem a função imunológica.