Menos população e mais mal distribuída, rendas das casas mais caras e mais estrangeiros a residir em Portugal. Os resultados definitivos dos Censos 2021 foram esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e mostram que em dez anos muita coisa mudou no País.



A começar pelos custos com a habitação: se por um lado o valor médio dos encargos dos proprietários com compra de casa recuou 8,6% face a 2011, para 360,5 euros (menos 34,5€), a renda média dos alojamentos arrendados disparou 42,1%, de 235 para 334 euros (mais 99€).









