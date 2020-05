54 pessoas infetadas com coronavírus em lar de Sintra

O Lar Bela Persona Senior Residence, em Rio de Mouro, Sintra, tem 43 idosos e 11 funcionários infetados com coronavírus.Segundo fonte oficial da Câmara Municipal de Sintra, o primeiro caso de Covid-19 foi detetado há três dias. No dia 1 de maio a autarquia decidiu testar todos os utentes e funcionários da instituição.Entre as 111 pessoas do lar, 43 idosos testaram positivo e 17 negativo. 11 funcionários estão também infetados e outros 14 apresentaram testes negativos à Covid-19.As restantes pessoas testadas, nomeadamente enfermeiros e pessoal administrativo, testaram negativo.Durante este sábado o espaço foi já sujeito a uma desinfeção. Segundo a Câmara Municipal de Sintra, o lar privado tem condições e espaço suficientes para albergar os utentes infetados e não infetados, que se encontram atualmente isolados e em diferentes divisões do edifício.Os funcionários infetados foram enviados para casa para isolamento.A Câmara Municipal de Sintra e a Segurança Social encontram-se a trabalhar em conjunto. O lar será reforçado com 6 funcionários.Segundo a mesma fonte, desde o início da semana a autarquia fez quase mil testes ao coronavírus no concelho.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24