600 euros para viver em autocaravana

Veículo está estacionado no jardim da casa do proprietário.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

"Alugo quarto (autocaravana parqueada em jardim) para estudante, no ano letivo 2018/2019, por 600 euros por mês".



A oferta insólita está numa plataforma de anúncios na internet e é verdadeira, garantiu ao CM o dono da autocaravana, João Lavadinho, um funcionário público de 65 anos.



"Há dois anos que alugo a turistas e este ano decidi fazer a oferta para estudantes", explicou o dono do veículo, sublinhando que, no preço, estão incluídas as despesas (água e eletricidade).



Tem ainda acesso a internet e a casa de banho com chuveiro.



A autocaravana está na zona do Estoril, em Cascais.