6,7 milhões de pessoas sujeitas a restrições duras devido à Covid-19 em Portugal

Sete em cada 10 portugueses a viver no continente têm de lidar agora com as restrições mais duras à custa da pandemia. Isto porque quase 6,7 milhões de pessoas vivem nos 90 concelhos considerados de risco elevado (43) ou muito elevado (47), segundo a última avaliação. Há uma semana, eram 60 os municípios nesta situação.Nestes territórios onde o risco de contágio é maior, o teletrabalho é obrigatório, não se pode circular na rua após as 23h00 e os restaurantes fecham às 22h30. Para comer fora aos fins de semana, é também exigido um teste negativo ou o certificado digital de vacinação, exceto se a refeição for feita nas esplanadas.A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admitiu esta quinta-feira que a “situação continua a degradar-se” no País, embora o ritmo de transmissão comece a dar sinais de abrandamento. Se a atual vaga ganhou força à custa da variante Delta na Área Metropolitana de Lisboa, onde todos os concelhos estão agora no nível mais gravoso, a situação de risco encontra-se já “espalhada por todo o País”, explicou a governante.