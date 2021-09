O ano letivo está no início e já faltam centenas de professores nas escolas. Nas Reservas de Recrutamento estavam por preencher ontem 684 horários com 8 ou mais horas. Esta carência de professores afetará cerca de 3 mil turmas, o que corresponde a 70 mil alunos, segundo dados publicados por Arlindo Ferreira, especialista em Estatísticas da Educação, no blogue ‘DeAr Lindo’.