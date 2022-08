O Ministério da Educação (ME) vai avançar com 7500 juntas médicas para avaliar os professores no âmbito da mobilidade por doença. É a primeira vez que tal acontece.



"Pretende-se verificar as mobilidades concedidas no processo que decorre, o pedido de mobilidades supervenientes a analisar e os pedidos de mobilidades para o ano de 2023/2024, como parte integrante do processo de análise e antecipando todo o processo", adianta ao CM o ME, que está a lançar o procedimento para adquirir o serviço das juntas médicas.









