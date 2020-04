88% dos novos casos registados nas últimas 24 horas são no Norte do País. Veja a análise dos números por região

13956, desde o início do surto.

Quase 88% dos novos casos de coronavírus registados esta quinta-feira foram detetados na região Norte, de acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela DGS (Direção-Geral de Saúde).Isto significa, que nesta zona do país surgiram, em 24 horas, 716 novos infetados, de um total nacional de 815. No resto do País, registaram-se apenas mais 101 testes positivos: 40 no Centro, 27 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, 11 no Algarve, 21 nos Açores e um na Madeira.O número de novas mortes revela uma tendência semelhante. Dos 29 óbitos anunciados esta quinta-feira durante a conferência de imprensa habitual no Ministério da Saúde, 16 foram registadas na zona Norte, oito no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, e um nos Açores.Esta quinta-feira, o número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 409 e o total de infetados já perfaz