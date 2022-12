O Presidente da República esteve esta segunda-feira com o casal de idosos Maria José e José Alberto, de 77 e 75 anos, que desde o início do mês está a viver em Verdelhos, na Covilhã, depois de um período de dois meses em que se abrigaram na Gare do Oriente, em Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa estava a caminho de locais que os incêndios de verão destruíram na serra da Estrela quando se encontrou com o casal, num café próximo da sua residência.









Ver comentários