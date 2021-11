Manuel Fernandes viveu durante três anos debaixo de viadutos na cidade do Porto. Uma visita do Presidente da República, em outubro de 2020, atirou este sem abrigo para a ribalta. Hoje já tem casa. Aos 64 anos está a reconstruir a vida e tenta apaziguar as feridas de um passado de crimes e mortes.Carolino, alcunha pela qual é conhecido, matou duas pessoas à facada.