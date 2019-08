A primeira foto da bebé Matilde após receber o medicamento "milagre"

A bebé Matilde, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, já recebeu o tratamento do medicamento Zolgensma, o fármaco experimental mais caro do mundo que lhe pode salvar a vida.

Manuel Luís Goucha, marido do tio avô da bebé, partilhou na rede social Instagram uma fotografia de Matilde 15 minutos depois de receber a dose única do medicamento. "Matilde, quinze minutos depois de ‘renascer’", escreveu o apresentador das manhãs da TVI.



Na conferência de imprensa desta terça-feira à tarde, uma das médicas responsáveis pelo caso explicou que "a administração correu bem", tanto no caso de Matilde como da bebé Natália. "Não houve qualquer efeito secundário. É tudo muito simples. É um processo endovenoso, durante uma hora. É uma medicação normal", disse uma das médicas responsáveis, durante a conferência de imprensa esta terça-feira à tarde.



"Amanhã à hora do almoço deverão ter alta, no caso de continuar a correr como está a correr. Está tudo muito bem", explicou.



Durante a conferência, a médica adiantou ainda que as primeiras melhorias só deverão acontecer dentro de um mês. As duas meninas vão ficar em observação.