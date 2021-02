Abertura de caixões revolta funerárias

A permissão de abertura, nos funerais, dos caixões de pessoas cuja causa de morte tenha sido a Covid-19, prevista nas novas regras publicadas na quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, está a revoltar os agentes funerários, que se sentem mais expostos ao contágio da doença.





“Por se tratar de um óbito por Covid-19, nós temos de envolver o corpo em dois sacos herméticos e só depois na urna e sempre com a indicação de que se trata de um caso altamente contagioso. Até agora, era proibido abrir os caixões, mas as novas regras permitem-no, no caso de a família o pretender. Parece-me um erro e nós somos os mais expostos”, disse ao Correio da Manhã António Maia, da Funerária de S. Vicente, Braga.