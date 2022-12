Açores com 44 novos casos de Covid-19 na última semana

Os Açores registaram, na última semana, 44 novos casos de covid-19 e 75 recuperações, tendo atualmente 82 casos ativos, menos 31 do que na semana anterior, informou esta sexta-feira a Autoridade Regional de Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico semanal, divulgado no portal do Governo açoriano, há sete doentes com covid-19 hospitalizados, mas apenas dois foram internados devido à infeção por SARS-CoV-2, estando no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Há ainda cinco doentes que foram internados por outros motivos, mas testaram positivo à covid-19, também no hospital de Ponta Delgada.

Quanto aos novos casos identificados, 30 foram diagnosticados na ilha de São Miguel, nove na Terceira, três no Faial, um nas Flores e outro em Santa Maria.

No arquipélago, desde o início da pandemia, foram administradas 586.400 doses de vacinas contra a covid-19, estando 92,7% da população (219.119 pessoas) com a vacinação completa e 55,4% com a vacinação de reforço (131.007 pessoas).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.679 casos de infeção por SARS-CoV-2, 120 óbitos por covid-19 e 121.162 recuperações.