O adoçante aspartame, substituto do açúcar, pode ser potencialmente cancerígeno, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) descarta para já a necessidade de alterar os valores diários de consumo aceitáveis. Um estudo realizado pela Agência Internacional para Pesquisa do Cancro, OMS e Organização das Nações Unidas para a Alimentação classificou o aspartame como possivelmente carcinogénico para os humanos, com base em informação limitada para um tipo de cancro do fígado.









