ADSE só admite 24 consultas por ano em médicos privados

Nova tabela de preços da ADSE trará restrições às consultas a médicos de fora do sistema.

15:41

O recurso a médicos particulares por parte dos beneficiários da ADSE vai passar a estar limitada a um número de 24 por ano. A medida, integrada na nova tabela de preços que entrará em vigor em setembro, visa controlar as despesas do sistema de assistência na doença dos funcionários públicos.

A notícia é adiantada pelo Público desta sexta-feira, 20 de julho, e foi ontem comunicada aos representantes dos beneficiários, sindicatos e aposentados numa reunião do Conselho Geral e de Supervisão.

Segundo o jornal, têm sido detectadas situações de abuso no recurso a clínicos sem convenção com a ADSE, que desta forma se pretende controlar. No entanto, poderão ser autorizadas mais consultas de houver justificação médica, o que significa que casos excepcionais serão tidos em conta.