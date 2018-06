Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarquias evitam prejuízos para a ADSE

Foi o reembolso feito pelas autarquias que evitou que, em 2017, o sistema de saúde dos funcionários públicos tivesse prejuízos.

Por Sónia Trigueirão | 09:05

Foi o reembolso das autarquias à ADSE que evitou que, em 2017, o sistema de saúde dos funcionários públicos tivesse prejuízos.



Segundo o parecer do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, se tivesse sido eliminado esse reembolso (44,3 milhões de euros), e transferido para o sistema o custo do regime livre dos trabalhadores das autarquias (estimado em 35 milhões de euros, em 2017) "a ADSE teria registado, no ano passado, um prejuízo de 3,7 milhões de euros".



A mesma entidade diz que a estes valores se somariam 23,1 milhões de euros de dívidas que foram contabilizados como proveitos, "mas que são de difícil cobrança porque dependem de decisões políticas".



De acordo com Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP, a ADSE tem problemas que precisam de uma direção para serem resolvidos e parece que o processo está demorado. "O senhor ministro da Saúde disse que o assunto está na Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP).



Não revelou nomes, mas referiu que será uma mulher a nova presidente da ADSE", explicou a deputada, esperando que a nomeação seja célere.