Várias advogadas que defendem reclusos no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, Açores, foram obrigadas a despir o soutien na visita à cadeia. Quando passavam pelo detetor de metais o equipamento apitava (alguns soutiens têm aros e molas metálicas). Era então exigido às advogadas que despissem a peça íntima, de modo a averiguar o motivo do sinal.









