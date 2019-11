Aeroporto de Lisboa vai encerrar pista entre as 23h30 e as 05h30 a partir de 6 de janeiro

O Aeroporto de Lisboa vai ter a pista encerrada entre as 23h50 e as 05h30 já a partir do próximo dia 6 de janeiro para obras de criação de duas saídas rápidas, confirmou a ANA em comunicado.



A intervenção deverá ocorrer até ao final de junho, tendo a ANA informado as companhias aéreas para o processo de alocação de slots.



