Aeroportos arriscam constrangimentos a partir de sábado devido a greve do SEF

Os aeroportos arriscam constrangimentos entre sábado e segunda-feira, devido à greve do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF), avisa em comunicado a ANA Aeroportos de Portugal, aconselhando alguns passageiros a dirigirem-se mais cedo ao embarque.

"Podem ocorrer constrangimentos no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa nos dias 20, 21 e 22 de maio, e nos aeroportos do Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada, no dia 22 de maio, principalmente durante a manhã", precisa.

A ANA aconselha os passageiros com destino a países fora do espaço Schengen para que se dirijam mais cedo ao embarque e diz que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar" os constrangimentos causados aos passageiros.



Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras iniciam sábado no aeroporto de Lisboa uma greve, entre as 05h00 e as 10h00, paralisação que se estende na segunda-feira aos aeroportos do Porto, Faro e Madeira.





O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) anunciou, há duas semanas, a realização de períodos de greve a partir de 20 de maio para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.A greve relaciona-se com a incerteza quanto ao futuro dos inspetores do SEF depois de o Governo ter aprovado, em 6 de abril, a transição da extinta carreira de investigação e fiscalização do SEF para a carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária, na sequência do processo de reestruturação.O SIIFF entregou dois pré-avisos de greve que vão decorrer nos meses de maio e junho, sendo um deles para o aeroporto de Lisboa e o outro para os aeroportos de Faro, do Porto e da Madeira, bem como para os restantes postos de fronteira.A ANA gere 10 aeroportos em Portugal, no continente (Lisboa, Porto, Faro e Beja) e nas ilhas dos Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores e Santa Maria) e Madeira (Madeira e Porto Santo).