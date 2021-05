Afluência às Urgências do São João supera dados pré-pandemia da Covid-19

O Hospital de São João, no Porto, registou um aumento de procura do Serviço de Urgência superior ao período pré-pandemia de covid-19, sendo que em média 35% da afluência não correspondia a reais episódios de emergência, foi esta quinta-feira revelado.

"Em alguns dias foram 40% [os episódios que não correspondiam a uma real emergência]. A média geral é de 35%. Isto significa ter mais de 150 doentes por dia a entrar no Serviço de Urgência quando não deviam", referiu o diretor da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), Nelson Pereira.

Os dados foram dados aos jornalistas à margem do debate "Reforma dos Serviços de Urgência no Pós-Pandemia", promovido pelo CHUSJ em parceria com o Porto Canal, que decorreu hoje de manhã neste centro hospitalar do Porto.