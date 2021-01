Hospital de S. João no Porto renova bolsa de médicos para Urgência

O Centro Hospitalar Universitário de S. João, no Porto, está a recrutar médicos para a bolsa de prestação de serviços no Serviço de Urgência. Trata-se de um processo já habitual que visa garantir as necessidades de formação de escala da Urgência da maior unidade pública de saúde do Norte.





As candidaturas decorrem até 1 de fevereiro. Os candidatos serão avaliados por um júri liderado por Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e da Medicina Intensiva, e composto por Cristina Marujo, diretora do Serviço de Urgência, e Eunice Loureiro, médica internista.





A bolsa de médicos prestadores de serviços na Urgência do Hospital de S. João será válida por 12 meses a partir da data de afixação da lista final.