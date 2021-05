O projeto para a Quinta Braamcamp, no Barreiro, referenciado como a ‘Veneza do Tejo’, foi chumbado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Em causa, o facto de os terrenos estarem parcialmente em zona de Reserva Ecológica Nacional, em domínio hídrico e em leito de cheia. O projeto da promotora Saint Germain previa a construção de um empreendimento com 125 fogos, de uma unidade hoteleira com 178 camas e de vários equipamentos.