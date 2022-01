Cinco agências de viagens, entre as quais a Xtravel, incumpriram a obrigação de reembolso de clientes de viagens de finalistas canceladas em 2020, devido à pandemia, motivando 226 pedidos de reembolso à comissão arbitral, informou o Turismo de Portugal.









O Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT) já ativou seis pagamentos, no valor de 2900 euros, relacionados com a emissão de ‘vouchers’, “todos suportados por decisões em tal sentido de instâncias de arbitragem de conflitos de consumo”, refere, em nota, o Turismo de Portugal, adiantando que, neste âmbito, cinco processos já foram pagos, num total de 1910 euros.

Os consumidores que ainda não receberam o reembolso de viagens canceladas em 2020 podem acionar um de dois mecanismos de intervenção extrajudicial: ou requerem a intervenção da comissão arbitral; ou recorrem ao Provedor do Cliente das Agências de Viagem e Turismo (se a agência for associada da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo). O acionamento do FGVT tem de ser precedido de decisão de reembolso, tomada por instância competente.