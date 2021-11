Agente da PSP dá a mão a idosa e ajuda-a a transportar compras

Um cidadão partilhou em tom de agradecimento, nas redes sociais, uma fotografia de um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) a ajudar uma idosa. O agente Nelson Veloso, da divisão da PSP do Seixal, deu a mão a uma mulher com dificuldades de mobilidade e ajudou-a a transportar as compras."São atos nobres como este que me fazem sentir orgulhoso em ser português e de residir no concelho do Seixal", escreveu o cidadão na rede social Facebook.A Polícia de Segurança Pública partilhou o agradecimento na página oficial da rede social onde acrescentou: "Obrigado aos que reconhecem o nosso trabalho e os atos de altruísmo que diariamente praticamos ao serviço dos nossos concidadãos".