Agente policial expulso de avião da TAP vai processar companhia

Passageiro questionou atraso e foi retirado de aeronave no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.

12:38

Um agente de uma força policial foi expulso de um avião da TAP na manhã desta quinta-feira, quando a aeronave se preparava para deixar o aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.



Segundo noticia o Jornal da Madeira, o passageiro estava a bordo do avião com saída marcada para o Porto às 7h05, que estava atrasado. Um passageiro que assistiu à cena, conta que o polícia perguntou a um membro da tripulação qual o motivo para o atraso no voo. O JM cita o relato do passageiro, que diz que o tripulante terá respondido "de forma completamente desproporcional", pedindo ao comandante que o passageiro fosse retirado de bordo.



E foi isso mesmo que aconteceu, com a PSP a ser chamada ao local para retirar o colega do avião. O passageiro apresentou depois queixa à polícia contra a tripulação do avião e contra a TAP.



O avião acabou por descolar mais de hora e meia do horário previsto, já sem o agente policial a bordo.