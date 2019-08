Agentes à civil vigiam cortejo da mordomia em Viana do Castelo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A PSP de Viana do Castelo tem preparado um esquema especial de vigilância ao Cortejo da Mordomia, com início marcado para as 16h00 desta sexta-feira. Curiosamente, as mais de 500 mordomas concentram-se no Palácio dos Cunhas, que é sede da Proteção Civil e do comando da Polícia.As mordomas envergam o traje vianense de gala e colocam ao pescoço as melhores joias de família, nomeadamente os cordões e as filigranas em ouro.... < br />