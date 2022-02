Os efeitos da seca deveriam estar cobertos pelos seguros de colheitas e de pecuária. Esta é a posição da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA), uma das regiões do País mais assolada pela situação de seca que dura há vários meses. A chuva que caiu durante uma semana em Portugal continental, em especial no Norte e Centro, não teve praticamente efeito no volume de água armazenado nas albufeiras.